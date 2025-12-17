Al via l’intervento di rigenerazione urbana per il percorso ciclopedonale Capoluogo – Frazione Trebbio

È iniziato l’intervento di rigenerazione urbana del percorso ciclopedonale tra Capoluogo e la Frazione Trebbio, ad Arezzo. Questo progetto mira a migliorare la sicurezza e l’accessibilità della tratta, favorendo la mobilità sostenibile e valorizzando il territorio locale attraverso interventi di riqualificazione e riordino delle aree coinvolte.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – . Prendono ufficialmente avvio in questi giorni i lavori per l'Intervento di Rigenerazione Urbana mediante la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra il Capoluogo e la frazione di Trebbio, un'opera di grande rilievo inserita nella programmazione strategica del Comune di Sansepolcro. L'intervento ha un importo contrattuale complessivo pari a 434.090,00 euro, di cui 418.590,00 euro destinati ai lavori e agli oneri per la sicurezza soggetti a ribasso, ed 15.

