Al via il censimento delle concessioni cimiteriali | tombe a rischio revoca

Il Comune di Caserta avvia il censimento delle concessioni cimiteriali private, un passo fondamentale per garantire la corretta gestione e tutela delle tombe. La procedura mira a verificare e aggiornare le titolarità, prevenendo il rischio di revoca delle concessioni e assicurando trasparenza nel patrimonio funerario. Un'iniziativa che coinvolge direttamente cittadini e amministrazione, rafforzando il rispetto delle norme e la tutela dei diritti di tutti.

© Casertanews.it - Al via il censimento delle concessioni cimiteriali: tombe a rischio revoca La Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha dato il via al censimento di tutte le concessioni cimiteriali private relative ai loculi, avendo ravvisato la necessità di confermarne o aggiornarne la titolarità. Il provvedimento si è reso necessario in quanto le eventuali variazioni di. Caserta avvia il censimento delle concessioni dei loculi: modulo da protocollare entro il 28 febbraio 2026 - Scopri tutti i dettagli riguardo Caserta avvia il censimento delle concessioni dei loculi: modulo da protocollare entro il 28 febbraio 2026 . casertaweb.com

