Al via il censimento delle concessioni cimiteriali | tombe a rischio revoca

Il Comune di Caserta avvia il censimento delle concessioni cimiteriali private, un passo fondamentale per garantire la corretta gestione e tutela delle tombe. La procedura mira a verificare e aggiornare le titolarità, prevenendo il rischio di revoca delle concessioni e assicurando trasparenza nel patrimonio funerario. Un'iniziativa che coinvolge direttamente cittadini e amministrazione, rafforzando il rispetto delle norme e la tutela dei diritti di tutti.

La Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha dato il via al censimento di tutte le concessioni cimiteriali private relative ai loculi, avendo ravvisato la necessità di confermarne o aggiornarne la titolarità. Il provvedimento si è reso necessario in quanto le eventuali variazioni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

