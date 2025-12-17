Al Trianon Viviani torna la Cantata dei Pastori con Peppe Barra
Al Trianon Viviani, la magia del Natale rivive con la Cantata dei Pastori, interpretata da Peppe Barra. Napoli si veste di tradizione, tra presepi, botteghe e pastori, trasformando ogni spettacolo in un rito teatrale che si rinnova di anno in anno, portando avanti un patrimonio culturale che invita a riscoprire le radici più autentiche della festa.
A Napoli, il periodo natalizio ha un lessico preciso: presepi, botteghe, pastori e, in platea, un rito teatrale che si rinnova. , appuntamento che, anno dopo anno, continua a richiamare attese e memoria collettiva. Il Trianon Viviani e l’appuntamento delle feste Il Trianon Viviani, teatro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
