Al Teatrodante Carlo Monni Francesco Pannofino in Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard
Sabato 20 dicembre alle 21, al Teatrodante Carlo Monni, va in scena “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard, uno dei più grandi drammaturghi contemporanei. Una produzione imperdibile con Francesco Pannofino, in omaggio a un autore che ha rivoluzionato il teatro moderno.
Sarà “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard, scomparso lo scorso novembre e tra i maggiori drammaturghi contemporanei, sabato 20 dicembre ore 21, a salire sul palcoscenico del Teatrodante Carlo Monni. Lo spettacolo, con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Teatro Dalla di Manfredonia, stagione 2025/2026: in scena Francesco Pannofino con ‘Rosencrantz e Guildenstern sono morti’
Leggi anche: “"Rosencrantz e Guildenstern sono morti”: riparte la stagione della grande prosa del teatro Tosti di Ortona
Ma che freddo fa al TeatroDante: Firenze la sento dentro di me; OGGI IN CITTÀ!.
Incontro sul Parco della Piana al Teatrodante Carlo Monni - Sì al Parco della Piana”: è questo il tema dell’incontro in programma al Teatrodante Carlo Monni previsto per ... piananotizie.it
Al Teatro Dante Carlo Monni, "I 39 scalini" - Al Teatro Dante Carlo Monni, a Campi Bisenzio , va in scena " I 39 scalini ", un omaggio teatrale intelligente e affascinante, zeppo di citazioni cinematografiche e trovate sceniche, ispirato al celeb ... lanazione.it
Il “Nitrito Tour” di Nada inaugura “Campi sonori” al Teatrodante Carlo Monni - Sarà Nada, con il suo "Nitrito Tour", a inaugurare "Campi sonori", la rassegna musicale del Teatrodante Carlo Monni con la consulenza ... piananotizie.it
FAVOLE AL TELEFONINO - La strada che portava in nessun posto e Il semaforo blu
La cantautrice toscana Nada sarà la protagonista dell’apertura della rassegna musicale “Campi sonori”, presso il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Piazza Dante, 23). Questo nuovo progetto, curato artisticamente da Piero Pelù, offre un viaggio tra ri - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.