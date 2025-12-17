al teatrodante carlo monni francesco pannofino in rosencrantz e guildenstern sono morti di tom stoppard

Sabato 20 dicembre alle 21, al Teatrodante Carlo Monni, va in scena “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard, uno dei più grandi drammaturghi contemporanei. Una produzione imperdibile con Francesco Pannofino, in omaggio a un autore che ha rivoluzionato il teatro moderno.

Sarà “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard, scomparso lo scorso novembre e tra i maggiori drammaturghi contemporanei, sabato 20 dicembre ore 21, a salire sul palcoscenico del Teatrodante Carlo Monni. Lo spettacolo, con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

