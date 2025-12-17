Al Teatro Sociale la consegna delle benemerenze Carnevali | Atto di gratitudine per chi si prende cura della città

Al Teatro Sociale di Bergamo si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze, riconoscimenti dedicati a cittadini e associazioni impegnati nel prendersi cura della città. Carnevali ha sottolineato l'importanza di questo gesto come atto di gratitudine verso coloro che, anche nei contesti più difficili, contribuiscono al bene comune e al miglioramento della comunità.

Bergamo. Riconoscimenti per premiare cittadini e associazioni che si sono presi cura della città, contribuendo al bene comune anche nei luoghi più complessi e meno visibili. Sono alcune delle parole scelte dalla sindaca Elena Carnevali per aprire la tradizionale cerimonia di conferimento delle benemerenze civiche martedì sera, 16 dicembre, al Teatro Sociale di Città Alta. Le onorificenze di Palafrizzoni – cinque medaglie d’oro e dieci benemerenze civiche – sono state consegnate dalla sindaca e dalla presidente del Consiglio comunale Romina Russo nelle mani di uomini e donne che si sono distinti per il loro impegno civico. Bergamonews.it

