Al Teatro Galli cerimonia di consegna del Sigismondo d’oro 2025

Sabato 20 dicembre al Teatro Galli si svolgerà la cerimonia di consegna del “Sigismondo d’oro 2025”, accompagnata dal tradizionale scambio di auguri di fine anno. Durante l’evento verranno premiate le associazioni EducAid e Salesiani Don Bosco Rimini, riconosciute per il loro impegno e attenzione disinteressata verso gli altri.

Si terrà sabato 20 dicembre il tradizionale scambio di auguri di fine anno, nel corso del quale verranno consegnati i Sigismondo d’oro 2025 a EducAid e Salesiani Don Bosco Rimini, associazione e istituto che seppur differenti hanno nell’empatia e nell’attenzione disinteressata verso gli altri la. Riminitoday.it

Leggi anche: Premio Telamone 2025, la cerimonia di consegna al museo Griffo: ecco tutti i protagonisti

Leggi anche: Il premio Fellini riparte da Alfonso Cuarón, al teatro Galli la consegna del riconoscimento

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Rimini - Mattarella al teatro Galli per il concerto del Maestro Muti 03.08.19

Rimini, il Teatro Galli celebra Alfonso Cuarón con il Premio Fellini - Serata speciale al Teatro Galli per il ritorno, dopo 14 anni, del Premio Fellini, consegnato al regista messicano Alfonso Cuarón. altarimini.it

Premio Fellini: al teatro Galli di Rimini la consegna a Cuarón - Il regista messicano premio Oscar è atteso per una conversazione a tutto tondo con Gian Luca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, partner del Comune di Rimini in questo nuovo cor ... msn.com