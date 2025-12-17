Al Teatro dei Venti il Premio speciale Ubu

Al Teatro dei Venti di Modena, si è celebrato il riconoscimento del Premio Ubu 2025, assegnato nella sezione premi speciali. La compagnia ha ricevuto la statuetta per la ’Trilogia dell’assedio’ e il suo impegno artistico durante gli anni di lavoro in carcere, riconoscendo il valore della loro produzione e dedizione nel panorama teatrale italiano.

© Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro dei Venti il Premio speciale Ubu Il Teatro dei Venti di Modena ha portato a casa una statuetta del Premio Ubu 2025 nella sezione premi speciali per la 'Trilogia dell'assedio' e gli anni di lavoro in carcere. Il Premio Ubu, considerato il riconoscimento più importante del teatro italiano, fu fondato dal critico Francesco Quadri nel 1977, il nome Ubu fa riferimento all'opera teatrale del drammaturgo francese Alfred Jarry. Il riconoscimento è stato ritirato all'Arena del Sole di Bologna dal regista Stefano Tè e da una delegazione dello staff che ha lavorato al progetto, insieme a un gruppo di attori detenuti. Contemporaneamente al Teatro dei Venti era stato allestito un punto d'ascolto della diretta radiofonica dove una cinquantina di persone, membri della comunità di spettatori, collaboratori e volontari ha seguito la serata e brindato all'annuncio: "Il nostro destinatario è l'umano – le parole del regista Stefano Tè (in foto) –, è questo che ci spinge nelle piazze, tra i passanti, o in luoghi dove si rivela in modo feroce, come il carcere, andando incontro un'idea di pubblico come di cittadini del teatro.

