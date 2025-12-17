Al teatro degli Antei in scena Tartufo

Al Teatro degli Antei prende il via il terzo appuntamento della stagione di prosa, un evento promosso dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. La serata vedrà in scena la commedia

Terzo appuntamento della stagione di prosa del Teatro degli Antei, organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. Venerdì 19 dicembre (ore21:00), dall’omonima commedia di Molière, arriva TARTUFO nella rielaborazione drammaturgica di Michele Sinisi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

