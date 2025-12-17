Al teatro degli Antei in scena Tartufo
Al Teatro degli Antei prende il via il terzo appuntamento della stagione di prosa, un evento promosso dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. La serata vedrà in scena la commedia
Terzo appuntamento della stagione di prosa del Teatro degli Antei, organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. Venerdì 19 dicembre (ore21:00), dall'omonima commedia di Molière, arriva TARTUFO nella rielaborazione drammaturgica di Michele Sinisi.
Si comunica che sono in vendita i biglietti per il terzo spettacolo della stagione di prosa 2025/26 del Teatro degli Antei, TARTUFO dall’omonima commedia di Molière, in programma venerdì 19 dicembre. I biglietti potranno essere acquistati: presso l'ufficio c - facebook.com facebook
