al serravalle il derby empolese galleno vince lo scontro diretto

Al Serravalle si è disputato il derby empolese tra Serravalle e Calasanzio, nel girone A di Firenze. I padroni di casa hanno conquistato una vittoria in rimonta per 4-2, ottenendo il quinto risultato utile consecutivo e migliorando la propria posizione in classifica.

C’era attesa per il derby empolese tra Serravalle e Calasanzio nel girone A di Firenze, coi padroni di casa che si sono imposti in rimonta per 4-2, andando così a raccogliere il quinto risultato utile consecutivo e di fatto spingendosi fuori dai bassifondi della classifica. In vantaggio ci va appunto il Calasanzio, con il rigore di Bianco al 10’ e il raddoppio di D’Agostino al 20’, ma già prima dell’intervallo i conti tornano in parità grazie al rigore di Mazzilli e il pareggio di Granato. Nella ripresa poi passa di nuovo il Serravalle, prima con Kanina e poi con Blini, per il 4-2 finale. Pessima giornata, invece, per le altre squadre dell’Empolese Valdelsa: si segnala un altro tonfo del Ponzano, travolto per 0-5 dall’Afrorenze, con la difesa più perforata del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

