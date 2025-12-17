Al Santa Croce un gesto che ridà futuro | donazione multiorgano dopo la morte di una donna

Al Santa Croce, un gesto di grande generosità ha restituito speranza e futuro, dimostrando come il dono possa trasformare il dolore in speranza. In un momento di grande delicatezza, una donna di Fano ha scelto di donare gli organi, offrendo una seconda possibilità a molte vite. Un atto di altruismo che testimonia il potere della solidarietà e della speranza anche nei momenti più difficili.

Nel silenzio delle stanze della Rianimazione, quando la speranza sembra essersi già spenta, a volte nasce un gesto capace di ridare futuro ad altre vite. È accaduto al Santa Croce di Fano, dove la scelta di una famiglia, nel momento più doloroso, ha permesso un prelievo multiorgano che porterà nuova possibilità a diversi pazienti in attesa di trapianto. La donazione è stata resa possibile dal consenso espresso dai familiari di una donna di 64 anni, ricoverata e deceduta sabato 13 dicembre nel reparto di Rianimazione. Subito dopo il decesso sono state avviate le procedure per l'accertamento di morte cerebrale e, nella giornata di domenica 14 dicembre, nel blocco operatorio dell'ospedale fanese si è svolta l'attività di prelievo, conclusa con esito positivo.

