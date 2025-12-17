Al San Gerardo si opera con uno speciale visore che illumina le parti anatomiche che non si vedono a occhio nudo

Al San Gerardo, la tecnologia all’avanguardia si integra nelle procedure chirurgiche grazie a un innovativo visore. Questo dispositivo illumina le strutture invisibili a occhio nudo, offrendo ai chirurghi una visualizzazione dettagliata e accurata. Il risultato è un intervento più preciso, sicuro e efficace, che garantisce ai pazienti esiti migliori e una ripresa più rapida. Un esempio di come l’innovazione possa migliorare la cura e la qualità delle operazioni.

© Monzatoday.it - Al San Gerardo si opera con uno speciale visore che "illumina" le parti anatomiche che non si vedono a occhio nudo Entra in sala operatoria un visore molto speciale. Uno strumento che permette ai chirurghi di operare con maggiore precisione, riducendo i rischi di complicanze e migliorando i risultati. Un sistema tecnologico avanzato che sfrutta la luce infrarossa per “illuminare” strutture anatomiche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Dentro l’opera: Art from Inside illumina Milano Leggi anche: Modric Milan, il croato illumina il centrocampo rossonero! Guida una speciale classifica Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Omaggio a San Gerardo 2021 Associazione San Gerardo La Porta Oggi ho avuto l’onore e la gioia di essere presente a una giornata davvero speciale: i 91 anni del caro Gerardo Mirra . Un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Abruzzo, con la sua eleganza, il suo impegno e il rispetto che ha saputo guada - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.