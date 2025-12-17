Al San Gerardo si opera con uno speciale visore che illumina le parti anatomiche che non si vedono a occhio nudo

Al San Gerardo, la tecnologia all’avanguardia trasforma le operazioni chirurgiche. Un visore innovativo illumina le aree invisibili ad occhio nudo, offrendo ai medici una visualizzazione dettagliata e precisa. Questo strumento avanzato contribuisce a ridurre i rischi, favorendo interventi più sicuri e risultati ottimali per i pazienti. Un esempio di come l’innovazione tecnologica stia rivoluzionando la medicina.

Entra in sala operatoria un visore molto speciale. Uno strumento che permette ai chirurghi di operare con maggiore precisione, riducendo i rischi di complicanze e migliorando i risultati. Un sistema tecnologico avanzato che sfrutta la luce infrarossa per "illuminare" strutture anatomiche.

