Al San Gerardo arriva il Babbo Natale in divisa | la sorpresa e l' emozione dei carabinieri

Al San Gerardo, un momento magico che si rinnova dal 2008: il Babbo Natale in divisa dei carabinieri porta sorrisi e speranza. Un’occasione speciale per condividere emozioni sincere, rafforzare i legami e regalare un sorriso ai più piccoli. Una tradizione che unisce comunità e forze dell’ordine, ricordando l’importanza di solidarietà e vicinanza in ogni stagione.

È una tradizione che prosegue dal 2008 e ogni volta l'emozione è sempre grande sia per chi i doni li consegna, sia per chi li riceve. Stamattina una delegazione dell'Associazione nazionale carabinieri di Monza, insieme a una rappresentanza dei militari del Comando provinciale di Monza, si sono.

