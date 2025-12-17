Al San Gerardo arriva il Babbo Natale in divisa | la sorpresa e l' emozione dei carabinieri

Al San Gerardo, il Babbo Natale in divisa dei carabinieri porta sorrisi e speranza, rinnovando una tradizione che dura dal 2008. Ogni anno, questa consegna di doni diventa un momento speciale, capace di unire comunità e forze dell’ordine in un gesto di grande emozione e solidarietà. Un appuntamento che rinnova il valore della vicinanza e del dono, regalando un sorriso a chi lo riceve.

© Monzatoday.it - Al San Gerardo arriva il Babbo Natale in divisa: la sorpresa e l'emozione dei carabinieri È una tradizione che prosegue dal 2008 e ogni volta l’emozione è sempre grande sia per chi i doni li consegna, sia per chi li riceve. Stamattina una delegazione dell’Associazione nazionale carabinieri di Monza, insieme a una rappresentanza dei militari del Comando provinciale di Monza, si sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Al San Gerardo arriva il Babbo Natale in divisa: la sorpresa e l'emozione dei carabinieri Leggi anche: Mugnano del Cardinale: arriva il Villaggio di Babbo Natale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Al San Gerardo arriva il Babbo Natale in divisa: la sorpresa e l'emozione dei carabinieri; Che cosa ci faceva uno stivale di Babbo Natale alto 10 metri in piazza. Al San Gerardo arriva il Babbo Natale in divisa: la sorpresa e l'emozione dei carabinieri - Una delegazione ha consegnato un carico di doni ai piccoli pazienti ricoverati nel nosocomio monzese ... monzatoday.it

HO RASATO FIGLIODIEGO shorts

LA QUESTURA RAFFORZA L’ORGANICO: ARRIVA IL COMMISSARIO CAPO TECNICO GERARDO CORONATO Il Questore esprime auguri di buon lavoro al giovane funzionario, che porta un bagaglio formativo di eccellenza - facebook.com facebook

: , Dopo , arriva un contratto che segna un passo avanti per tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmecca x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.