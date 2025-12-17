Al Park Hyatt Milano il Natale si ascolta | carole e tea dal vivo

Al Park Hyatt Milano, il Natale si vive attraverso musica e momenti di convivialità. La stagione festiva prende vita con performance di carole e tè dal vivo, creando un’atmosfera intima e suggestiva nel cuore della città. Un’occasione unica per immergersi nello spirito natalizio ascoltando melodie che risvegliano emozioni e tradizioni.

Nel cuore di Milano, il Park Hyatt Milano apre la stagione delle feste con un’idea semplice e potente: lasciare che siano le melodie a guidare l’emozione. Dal 18 novembre, l’hotel accoglie ospiti e visitatori in un’atmosfera pensata per richiamare i ricordi più dolci, tra suoni, luci e dettagli curati. The Carols of Christmas, il tema . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

