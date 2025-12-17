Al Muratori-San Carlo un convegno in ricordo della professoressa Margherita Chiesi

Il 20 dicembre, nell’aula magna del liceo Muratori-San Carlo, si svolgerà un convegno in memoria della professoressa Margherita Chiesi, nel decimo anniversario della sua scomparsa. L’evento, dalle 9 alle 12, sarà un’occasione per ricordare il suo contributo e l’eredità che ha lasciato alla comunità scolastica e a tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Sabato 20 dicembre dalle 9 alle 12 si terrà nell'aula magna del liceo Muratori - S. Carlo in viale Cittadella una giornata di studi in ricordo della professoressa Margherita Chiesi, nel decimo anniversario della sua scomparsa.Interverranno docenti universitari e liceali sulla didattica delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

