Al Muratori-San Carlo un convegno in ricordo della professoressa Margherita Chiesi

Il 20 dicembre, nell’aula magna del liceo Muratori-San Carlo, si svolgerà un convegno in memoria della professoressa Margherita Chiesi, nel decimo anniversario della sua scomparsa. L’evento, dalle 9 alle 12, sarà un’occasione per ricordare il suo contributo e l’eredità che ha lasciato alla comunità scolastica e a tutti coloro che l’hanno conosciuta.

