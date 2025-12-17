Al Multicinema Galleria anteprime speciali de La Grazia il nuovo film di Paolo Sorrentino

Dal 27 al 31 dicembre, il Multicinema Galleria di Bari ospita anteprime speciali di

Dal 27 al 31 dicembre, con spettacoli proiettati solo di mattina (alle 10.30), al Multicinema Galleria di Bari ci saranno le anteprime speciali del nuovo film scritto, diretto e coprodotto da Paolo Sorrentino, “La grazia”. È il suo undicesimo lungometraggio, con protagonista Toni Servillo (alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: La Grazia: il trailer ufficiale e il teaser poster del nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo

Leggi anche: "La grazia": il trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino (e quando esce al cinema)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bari, al Multicinema Galleria l'anteprima nazionale del film «The Universal Theory», ci sarà il regista Timm Kroger - 45) ci sarà l’anteprima nazionale del film 'The Universal Theory' nell’ambito del nuovo appuntamento della rassegna 'Registi fuori dagli ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Primavera di Michieletto, anteprime poi in sala dal 25 dicembre - Primavera, esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto, in sala dal 25 dicembre, avrà delle anteprime speciali domenica 14 dicembre in alcuni cinema selezionati in tutta Italia, da Roma ... ansa.it

Sarò con te, il 3 maggio anteprime del film su scudetto Napoli - Il 3 maggio nei cinema italiani arrivano le anteprime speciali, nell'ultimo spettacolo serale in programma nelle diverse sale, di "Sarò con te", il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da ... ansa.it

Questo è il film che vi farà innamorare di loro! Se non lo siete già. OI VITA MIA è il nuovo film di Pio e Amedeo, in programmazione nelle nostre sale. Con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi. Biglietti qui: https://multicinemagalleria.18tickets.it/film/304 - facebook.com facebook