Al Mentore tutti i volti di Pizzocchi | risate con il comico bolognese

Al Mentore di Santa Sofia prosegue la stagione teatrale, offrendo un ricco programma di spettacoli promosso dal Comune e curato da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Tra gli eventi, spicca l'incontro con il comico bolognese Pizzocchi, che porta sul palco i diversi volti e sfumature del suo talento, regalando risate e divertimento al pubblico.

