Al Mentore tutti i volti di Pizzocchi | risate con il comico bolognese
Al Mentore di Santa Sofia prosegue la stagione teatrale, offrendo un ricco programma di spettacoli promosso dal Comune e curato da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Tra gli eventi, spicca l'incontro con il comico bolognese Pizzocchi, che porta sul palco i diversi volti e sfumature del suo talento, regalando risate e divertimento al pubblico.
Procede la stagione teatrale al Mentore di piazza Garibaldi a Santa Sofia promossa dal Comune e curata da Accademia PerdutaRomagna Teatri. Venerdì alle 21 sale sul palco Duilio Pizzocchi (nome d’arte di Maurizio Pagliari) in ‘Uanmenscio (il libro di Duilio)’. L’autore emiliano presenta le rutilanti vicende dei suoi personaggi: l’imbianchino ferrarese, Cactus frickettone anni ‘80, Donna Zobeide la maga, la signora Novella, vecchietta acida e menagramo fino al cattivissimo e sanguigno camionista Ermete Bottazzi sempre lanciato a tutta velocità sulle strade d’Italia con i suoi carichi improbabili come la signora Novella, vecchietta acida e menagramo, ma anche Eddy Collante, mafioso italo-americano e Mefistocchi, manifestazione demoniaca dello stesso Duilio. Ilrestodelcarlino.it
