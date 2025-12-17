Al Mandela Forum 40 anni di musica e spettacolo raccontati da 200 manifesti

Il Mandela Forum celebra quattro decenni di musica e spettacolo attraverso 200 manifesti che raccontano storie, emozioni e grandi eventi. Un viaggio visivo nel tempo che svela le tappe di una storia fatta di artisti, rivoluzioni culturali e momenti indimenticabili, testimoniando l’importanza di Firenze come cuore pulsante di musica e intrattenimento.

A scorrere i nomi che compaiono sui manifesti del Mandela Forum si ripercorre anche la storia della musica che è passata da Firenze in questi anni. Da Paul Mc Cartney, Sting, Petere Gabriel, Tina Turner, Tears for Fears, Sade, Bob Dylan, pressoché tutti concerti degli anni Novanta, si finisce con.

La storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti - Da Ray Charles a Paul McCartney, attraverso Oasis, Barry White, Elton John, Iron Maiden, Frank Zappa, Aerosmith, Roberto Benigni e molti, molti altri. nove.firenze.it

I primi 40 anni del Mandela Forum in 200 manifesti: musica, sport (e vaccini) nella mostra a Firenze - Un'esposizione ripercorre i principali eventi proposti dal 1985, quando lo spazio nacque come palasport: da Ray Charles a Paul McCartney, e poi Oasis, Barry White, Elton John, Iron Maiden, Frank Zappa ... intoscana.it

Un palco per sognare, 40 anni di storie dal Palasport al Mandela Forum

