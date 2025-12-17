Al Maggiore di Verbania arriva La notte del gospel con il il NY Fellowship Choir

Il Maggiore di Verbania si prepara a ospitare un evento imperdibile: “La notte del gospel”. Domenica 21 dicembre alle ore 21, il palco si anima con l’energia e l’emozione del NY Fellowship Choir, un coro gospel fondato nel 1993. Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della musica spirituale e del talento internazionale, in un’atmosfera coinvolgente e vibrante.

Al Maggiore di Verbania arriva "La notte del gospel".Domenica 21 dicembre, alle ore 21, si esibirà il NY Fellowship Choir, un coro gospel nato nel 1993. Con sede a New York, il coro riunisce artisti provenienti da tutta la città e si è guadagnato una forte reputazione grazie alle numerose tournée.

Al Maggiore di Verbania arriva "La notte del gospel" con il il NY Fellowship Choir

