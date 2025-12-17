Antonio Medugno, noto influencer, è al centro di un acceso dibattito dopo le accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini. Durante la trasmissione “Falsissimo”, Corona ha condiviso messaggi e commenti durissimi, evidenziando tensioni e polemiche legate al mondo dello spettacolo e alle dinamiche del Grande Fratello.

© Ilfattoquotidiano.it - “Al Grande Fratello ho avuto un crollo. Ero solo con le mie paure”: chi è Antonio Medugno il “caso zero” al centro delle accuse di Fabrizio Corona contro Signorini

Fanno discutere i messaggi e le parole durissime di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, protagonista dell’ultima puntata di “Falsissimo” dal titolo “Il prezzo del successo”. L’ex re dei paparazzi ha parlato di un presunto “sistema” che il conduttore e co-autore del “Grande Fratello” adottava per reclutare i giovanissimi che aspirava ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Il “caso zero” illustrato da Corona è Antonio Modugno, giovane content creator, che effettivamente ha fatto parte del reality show di Canale 5 nel 2022. A “Falsissimo” Medugno ha ammesso che ci sono stati “messaggi affettuosi” da parte del conduttore e poi “tante videochiamate, anche solo tra me e lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

