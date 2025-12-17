Aie avverte | Nel 2025 nuovo record mondiale di consumo di carbone

Nonostante gli sforzi per la decarbonizzazione, il consumo di carbone continua a crescere. Secondo un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, il 2025 si prospetta come l'anno con il nuovo massimo storico di utilizzo di questa fonte energetica, evidenziando le sfide ancora presenti nella transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

Roma, 17 dicembre 205 - Si parla tanto di decarbonizzazione, ma il 2025 si avvia a stabilire il nuovo record mondiale di consumo di carbone, lo svela il rapporto pubblicato oggi dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie). L'Aie fa presente che l'aumento sarà del 0,5% rispetto al 2024, toccando gli 8.850 milioni di tonnellate, nuovo primato mondiale nel consumo di carbone. La speranza di Keisuke Sandamori, direttore dei mercati energetici dell'Aie, nonostante il rapporto negativo, è che il trend cambi entro il 2030 grazie alla crescita delle fonti di energia alternative. "Diminuire leggermente da qui alla fine del decennio", sfruttando altre fonti di generazione elettrica, come le rinnovabili, il gas e l'energia nucleare, è l’unica via per Aie, che prevede un meno 3% nel 2030 rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

