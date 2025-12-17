Ahi Atalanta Djimsiti torna nell’anno nuovo | salta l’Inter Roma in forse

L’Atalanta si trova a dover affrontare ulteriori difficoltà nel finale di anno, con il ritorno ai box di Berat Djimsiti. Il difensore albanese salta le prossime sfide, tra cui quella contro l’Inter, e il suo rientro è previsto non prima dell’inizio del 2026. La squadra di Palladino dovrà fare i conti con questa assenza, aggiungendosi ad altri infortuni e assenze.

Dopo Raoul Bellanova per infortunio e i partenti in Coppa d’Africa Kossounou e Lookman, l’Atalanta in questo finale di anno si trova a fare i conti con un altro stop: quello di Berat Djimsiti, altro elemento di cui Raffaele Palladino dovrà fare a meno almeno fino all’inizio del 2026. Il centrale albanese si è fermato durante il secondo tempo del match con il Cagliari accusando un risentimento nella zona del flessore destro, valutato poi con ulteriori accertamenti clinici. La diagnosi esatta parla di una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro. I tempi per questo tipo di infortunio sono di circa 2-3 settimane, dipendenti poi dalla progressione clinica e dalle sensazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

