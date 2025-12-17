Agropoli ordinanza vieta la pesca alla foce del Testene | la soddisfazione del Wwf
L’amministrazione di Agropoli ha emanato un’ordinanza che vieta temporaneamente la pesca alla foce del Testene, per tutelare un nucleo di lontra europea presente nell’area. Questa misura mira a preservare l’habitat naturale e favorire la conservazione di questa specie protetta.
L’amministrazione comunale di Agropoli ha istituito il divieto temporaneo di pesca presso la foce del fiume Testene, attraverso un’ordinanza finalizzata alla salvaguardia di un nucleo di lontra europea (Lutra lutra) presente nell’area. Il provvedimento, conforme alle normative nazionali e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
