Agropoli arriva l’ordinanza per proteggere le lontre

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha firmato un’ordinanza che vieta temporaneamente la pesca alla foce del fiume Testene, al fine di tutelare l’insediamento della lontra europea nella zona. La misura, che si applica in via temporanea, mira a preservare l’habitat di questa specie protetta, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per la tutela della biodiversità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prevede il divieto temporaneo di pesca alla foce del fiume Testene per tutelare l’insediamento della lontra europea, l’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi. A chiedere l’apposita ordinanza al primo cittadino è stato il WWF Silentum, dopo che attraverso diversi filmati è stata accettata la presenza alla foce del fiume della lontra europea, una specie protetta dall’Unione Europea. Negli ultimi mesi sono stati registrati documentati alcuni episodi involontari. Pescatori ignari della presenza dell’animale hanno disturbato la lontra proprio durante la ricerca del cibo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

