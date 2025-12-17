Agricoltura nel mirino dell’Ue la protesta arriva a Bruxelles

L’agricoltura europea e calabrese si trova sotto pressione a causa delle decisioni prese dall’Unione Europea. La situazione ha scatenato una forte protesta, con Coldiretti Calabria che si unisce a migliaia di agricoltori italiani per esprimere il proprio dissenso. La manifestazione di domani a Bruxelles rappresenta un momento cruciale per denunciare i tagli e le misure che mettono a rischio il futuro delle campagne e delle produzioni locali.

