Agguato nel Napoletano 48enne ucciso in sella al suo scooter a Scisciano

Un tragico episodio di cronaca scuote Scisciano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato colpito mortalmente mentre era in sella al suo scooter. Ignoti si sono avvicinati e hanno aperto il fuoco, lasciando la comunità sotto shock. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di forze dell’ordine impegnate a fare luce su quanto accaduto.

Ucciso un 48enne a Scisciano, in provincia di Napoli: era in sella al proprio scooter quando ignoti si sono affiancati e gli hanno sparato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

