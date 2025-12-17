Agguato nel Napoletano 48enne ucciso in sella al suo scooter a Scisciano

Un tragico episodio di cronaca scuote Scisciano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato colpito mortalmente mentre era in sella al suo scooter. Ignoti si sono avvicinati e hanno aperto il fuoco, lasciando la comunità sotto shock. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di forze dell’ordine impegnate a fare luce su quanto accaduto.

Scisciano, agguato in strada: 48enne ucciso a colpi di pistola, indagini in corso - Poco fa i carabinieri di castello di cisterna e i militari della stazione di San Vitaliano sono intervenuti a via G. ilmattino.it

Agguato ad ora di cena: 48enne freddato con diversi colpi d'arma da fuoco - Dai primi accertamenti pare che l’uomo, mentre era in sella al proprio Sh, sarebbe stato avvicinato da ignoti in sella a un altro mezzo che gli avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco per poi ... napolitoday.it

Napoli, agguato in un bar ucciso pregiudicato di 60 anni

Ferito a morte in agguato a Napoli, corteo con fiaccolata. Striscione "giustizia per Umberto". Disposti accertamenti su tre cellulari #ANSA x.com

Ferito a morte in agguato a Napoli, domani fiaccolata in città. Colpito lo scorso settembre, è morto a novembre in ospedale #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.