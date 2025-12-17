Agguato ad ora di cena | 48enne freddato con diversi colpi d' arma da fuoco

Una serata di paura a Scisciano, dove un uomo di 48 anni è stato freddato in un agguato a pochi passi da casa. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente in via Garibaldi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Un episodio che scuote la comunità e alimenta il clima di tensione nella zona.

Paura a Scisciano dove questa sera i carabinieri sono intervenuti a via Garibaldi per un agguato. A terra, ormai senza vita, un 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Dai primi accertamenti pare che l'uomo, mentre era in sella al proprio Sh, sarebbe stato avvicinato da ignoti in sella a un altro mezzo che gli avrebbero sparato diversi colpi d'arma da fuoco per poi

