Agguato a Scisciano 48enne freddato in strada

Un grave episodio di violenza scuote la provincia di Napoli: un uomo di 48 anni è stato freddato in strada a Scisciano durante la serata. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente nell’area nolana per le indagini e le verifiche, lasciando la comunità sotto shock. La dinamica e le motivazioni dell’agguato sono ancora da chiarire.

© Anteprima24.it - Agguato a Scisciano, 48enne freddato in strada Tempo di lettura: < 1 minuto Raid mortale in serata in provincia di Napoli, nell'area nolana. A Scisciano, i carabinieri di Castello di Cisterna e i militari della stazione di San Vitaliano sono intervenuti per un agguato in via Giuseppe Garibaldi, all'altezza del civico 50. A terra, ormai morto, c'era un 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Dai primi accertamenti riferiti dal Comando provinciale dell'Arma, sembra che l'uomo, mentre era in sella al proprio Sh, sarebbe stato avvicinato da ignoti in sella a un altro mezzo. I killer gli avrebbero sparato diversi colpi d'arma da fuoco, per poi fuggire.

