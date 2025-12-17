Aggredisce la moglie poi vìola il divieto di avvicinamento minacciandola di morte | 50enne in carcere

Un uomo di 50 anni è stato arrestato ad Ancona dopo aver aggredito la moglie, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Nonostante il divieto di avvicinamento, ha continuato a minacciarla di morte, dimostrando un comportamento violento e reiterato.

ANCONA – Aveva aggredito la moglie costringendola a ricorrere alle cure ospedaliere, per poi violare la misura restrittiva impostagli continuando a intimidirla fino a minacciare di ucciderla. I poliziotti della squadra mobile di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

