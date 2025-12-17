Africa non solo alimenti e vaccini | la onlus Cute Project cura le ustioni e insegna come prevenirle

Cute Project in Africa si occupa anche di cura delle ustioni e di prevenzione, andando oltre i tradizionali aiuti come alimenti e vaccini. La onlus si impegna a migliorare la salute e la sicurezza delle comunità locali attraverso interventi specifici e programmi educativi.

Quando si parla di aiuti per l’Africa, l’immaginazione corre subito ad alimenti, acqua potabile e vaccini. Eppure, esiste un altro problema, meno noto all’opinione pubblica ma altrettanto urgente: quello delle ustioni, che colpiscono soprattutto donne e bambini. Accadono spesso nella vita quotidiana, perché si cucina in baracche o abitazioni di fortuna, con grandi pentole sul fuoco e bambini che giocano intorno. Non sempre, però, le strutture sanitarie locali sono in grado di curare queste ferite, né di prevenire gli esiti più gravi. Per rispondere a questo bisogno, a Torino nel 2012 è nata una onlus dal nome evocativo: Cute Project, presieduta dal dottor Daniele Bollero, dirigente medico presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Torino, nella divisione di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva – Grandi Ustionati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

