Affitti brevi sentenza storica La Consulta salva la legge Passa il modello Barcellona | Comuni poteri legittimi

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro il nuovo testo unico del turismo della Toscana, confermando la validità del modello Barcellona e rafforzando i poteri dei Comuni sugli affitti brevi. La sentenza rappresenta una vittoria storica per la Regione, che si vede riconosciuti i propri margini di autonomia senza rischi di ingerenza statale o violazioni delle libertà di impresa.

Non fondato, da cima a fondo. Il ricorso del Governo contro il nuovo testo unico del turismo della Regione Toscana è stato respinto dalla Corte costituzionale in ogni suo profilo di impugnazione, non ravvedendo né rischi di ingerenza in materie di competenza statale né profili di violazione della libertà d’impresa. A essere salvate, in particolare, sono le norme sugli affitti brevi. I giudici della Consulta riconoscono la legittimità della disposizione che accorda ai Comuni ad alta densità turistica – primo su tutti Firenze – di introdurre limiti specifici alle locazioni brevi in determinate aree o zone. Lanazione.it

