Affitti brevi sentenza storica La Consulta salva la legge Passa il modello Barcellona | Comuni poteri legittimi
La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro il nuovo testo unico del turismo della Toscana, confermando la validità del modello Barcellona e rafforzando i poteri dei Comuni sugli affitti brevi. La sentenza rappresenta una vittoria storica per la Regione, che si vede riconosciuti i propri margini di autonomia senza rischi di ingerenza statale o violazioni delle libertà di impresa.
Non fondato, da cima a fondo. Il ricorso del Governo contro il nuovo testo unico del turismo della Regione Toscana è stato respinto dalla Corte costituzionale in ogni suo profilo di impugnazione, non ravvedendo né rischi di ingerenza in materie di competenza statale né profili di violazione della libertà d’impresa. A essere salvate, in particolare, sono le norme sugli affitti brevi. I giudici della Consulta riconoscono la legittimità della disposizione che accorda ai Comuni ad alta densità turistica – primo su tutti Firenze – di introdurre limiti specifici alle locazioni brevi in determinate aree o zone. Lanazione.it
Leggi anche: Turismo: Nardella, 'bene sentenza Consulta, ora legge per affitti brevi'
Leggi anche: Affitti brevi e Airbnb selvaggi , la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism
Sentenza Storica Il self check in torna legale al 100
Affitti brevi, sentenza storica. La Consulta salva la legge. Passa il modello Barcellona: "Comuni, poteri legittimi" - La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo contro le norme toscane sul turismo. lanazione.it
Affitti brevi e Airbnb selvaggi, la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism - Confermata la piena legittimità del testo unico approvato nel 2024 che include misure di contenimento del fenomeno dell’overtourism. lanazione.it
TGR Rai Toscana. . Affitti brevi: la Corte Costituzionale salva la legge sul Turismo della Toscana e stabilisce un principio: i centri storici delle città non possono diventare un albergo diffuso. Federico Monechi - facebook.com facebook
Affitti brevi, dalla Consulta disco verde ai limiti dei Comuni ilsole24ore.com/art/affitti-br… x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.