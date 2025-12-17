Affitti brevi l’Emilia-Romagna ha una nuova legge | Modello che garantisce il diritto all’abitare

L’Emilia-Romagna introduce una nuova legge sugli affitti brevi, un modello innovativo che tutela il diritto all’abitare. Questa normativa, ora disponibile per i Comuni della regione, rappresenta un passo importante nella regolamentazione del settore, garantendo equilibrio tra esigenze turistiche e tutela dei residenti. Un passo avanti verso un equilibrio sostenibile tra sviluppo e qualità della vita nelle comunità locali.

Affitti brevi, approvata la legge regionale - Con il voto favorevole di Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle e quello contrario di FdI, Forza Italia, Rete civica e Lega, ... corriereromagna.it

Gli affitti brevi: “Spetta alla Regione intervenire e lo faremo” - “La sentenza della Corte costituzionale certifica che questa è una materia di carattere regionale”, dice il go ... ilrestodelcarlino.it

Affitti brevi, Manfredi dopo la Consulta: “Più poteri ai comuni, serve norma quadro nazionale” x.com

Affitti brevi, Lucca è un grande noi: “Serve intervenire per difendere il diritto alla casa e locazioni a lungo termine” - facebook.com facebook

