Affitti brevi l’Emilia-Romagna ha una nuova legge | Modello che garantisce il diritto all’abitare
L’Emilia-Romagna introduce una nuova legge sugli affitti brevi, un modello innovativo che tutela il diritto all’abitare. Questa normativa, ora disponibile per i Comuni della regione, rappresenta un passo importante nella regolamentazione del settore, garantendo equilibrio tra esigenze turistiche e tutela dei residenti. Un passo avanti verso un equilibrio sostenibile tra sviluppo e qualità della vita nelle comunità locali.
I Comuni dell’Emilia-Romagna hanno a disposizione una legge che interviene sulla regolamentazione degli affitti brevi all’interno del loro territorio. L’Assemblea legislativa ha approvato il progetto di legge della Giunta che disciplina gli immobili destinati a locazione breve. Una legge molto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
