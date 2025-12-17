Affitti brevi l’Emilia-Romagna ha una nuova legge | Modello che garantisce il diritto all’abitare
L'Emilia-Romagna introduce una nuova legge sugli affitti brevi, un modello che tutela il diritto all’abitare e promuove una regolamentazione equilibrata. I Comuni regionali ora dispongono di strumenti normativi per gestire efficacemente questa forma di locazione, garantendo rispetto delle esigenze dei residenti e degli operatori del settore. Un passo importante verso una convivenza più sostenibile e condivisa nel panorama turistico e abitativo regionale.
I Comuni dell’Emilia-Romagna hanno a disposizione una legge che interviene sulla regolamentazione degli affitti brevi all’interno del loro territorio. L’Assemblea legislativa ha approvato il progetto di legge della Giunta che disciplina gli immobili destinati a locazione breve. Una legge molto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
La Toscana batte il Governo di fronte alla Corte costituzionale e si fa apripista in Italia per la regolamentazione degli affitti brevi, ad oggi inesistente a livello nazionale mentre tutte le grandi città d’Europa (e la stessa Commissione europea, proprio in questi gio - facebook.com facebook
