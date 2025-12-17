Affitti brevi l’Emilia-Romagna ha una nuova legge | Modello che garantisce il diritto all’abitare

L'Emilia-Romagna introduce una nuova legge sugli affitti brevi, un modello che tutela il diritto all’abitare e promuove una regolamentazione equilibrata. I Comuni regionali ora dispongono di strumenti normativi per gestire efficacemente questa forma di locazione, garantendo rispetto delle esigenze dei residenti e degli operatori del settore. Un passo importante verso una convivenza più sostenibile e condivisa nel panorama turistico e abitativo regionale.

Affitti brevi, cosa prevede la legge dell'Emilia-Romagna: «La nuova destinazione d'uso e le regole decise dai Comuni» - La Regione ha approvato il testo che permetterà di limitare la presenza di affitti brevi nelle zone scelte dalle amministrazioni. corrieredibologna.corriere.it

L’Emilia-Romagna ha una nuova legge sugli affitti brevi - La nuova norma doterà i Comuni della regione di nuovi strumenti per tutelare le aree più soggette al turismo mordi e fuggi ... bolognatoday.it

