Affari Tuoi Stefano De Martino si scatena e omaggia Emma Marrone

Nella puntata del 17 dicembre di Affari Tuoi, tra emozioni e divertimento, Stefano De Martino si esibisce in un coinvolgente show musicale, omaggiando l’ex Emma Marrone. Nonostante la sfortuna della concorrente Melania, il pubblico viene catturato dai momenti di leggerezza e spontaneità del conduttore, regalando un quadro di intrattenimento che resta nel cuore degli spettatori.

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino si scatena e omaggia Emma Marrone La puntata del 17 dicembre di Affari Tuoi ci regala un mix di emozioni e tanti momenti divertenti. Se la partita della concorrente Melania non è proprio fortunata, a risollevare l'umore del pubblico ci pensa Stefano De Martino che si scatena fra balletti e canzoni, omaggiando anche l'ex Emma Marrone. Affari Tuoi, Melania della Toscana. Nella puntata del 17 dicembre a giocare ad Affari Tuoi è Melania dalla Toscana. La concorrente pesca il pacco numero 18 e si racconta a Stefano De Martino, svelando di arrivare da San Lorenzo alle Corti, una frazione di Cascina in provincia di Pisa, e di convivere da diversi anni con il fidanzato Simone.

