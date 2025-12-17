Affari Tuoi ricordate Thanat? Dove è stato beccato | una foto clamorosa
Dopo il suo ultimo appearance, Thanat è sparito nel nulla, lasciando i fan con più domande che risposte. Ricordate quando era un volto fisso di Affari Tuoi? La sua assenza ha destato curiosità e speculazioni, alimentando l’interesse su cosa sia successo e dove possa essere finito. E ora, finalmente, emerging news e scoperte sorprendenti stanno facendo luce sulla sua misteriosa sparizione.
"Che fine ha fatto Thanat?". In tanti in questi mesi si sono chiesti dove fosse finito il personaggio, per lungo tempo ospite fisso di Affari Tuoi. La risposta: in tv. Proprio così. Alcuni utenti di X e telespettatori del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si sono resi conto che il ragazzo è apparso nella serie tv Sandokan. Lui stesso, attraverso un post su Instagram, ha scritto: "Mi sono arruolato nella ciurma di Sandokan" e poi la foto. "Era davvero lui allora", "Ma certo", "Sì, l'ho riconosciuto subito", sono alcuni commenti dei più attenti. Martedì 16 dicembre si è però concluso sul piccolo schermo il primo ciclo di episodi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
