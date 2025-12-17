AEW | Aggiornamenti positivi sulle condizioni di Will Ospreay

Buone notizie arrivano dall’AEW: Will Ospreay sta proseguendo il suo recupero dall’operazione al collo con ottimi progressi. Le fonti più vicine al wrestler britannico affermano che potrebbe tornare sul ring ancora più forte di prima, pronto a riprendere il suo posto tra le superstar della federazione. Un ritorno che alimenta entusiasmo tra i fan e rafforza la sua reputazione di atleta determinato e resiliente.

Will Ospreay sta recuperando bene dall’operazione al collo e, secondo chi gli è più vicino, potrebbe tornare sul ring ancora migliore di prima nonostante la lunga assenza dall’AEW. L’infortunio al collo e l’operazione. All’inizio del 2025, prima di Forbidden Door a Londra, Will Ospreay aveva rivelato di dover affrontare un serio infortunio al collo, con “diverse” ernie che premevano sul midollo spinale e gli causavano problemi ai nervi. Nonostante la gravità della situazione, ha comunque lottato nel Lights Out Steel Cage Match dell’evento, assicurando ai fan di essere sotto controllo di specialisti e che il rischio era gestito dai medici che lo seguivano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

