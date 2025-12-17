Aeroporto di Fiumicino le società di handling | Pieno sostegno al Masterlplan

Le società di handling di Fiumicino si schierano compatte a sostegno del Masterplan presentato da Aeroporti di Roma, volto a garantire uno sviluppo sostenibile dell’aeroporto fino al 2046. Un impegno condiviso che sottolinea la volontà di valorizzare l’efficienza e la sostenibilità della piattaforma aeroportuale, assicurando un futuro all’altezza delle sfide del settore.

Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Le società di handling attive all’aeroporto di Roma- Fiumicino hanno espress o pieno sostegno al Masterplan per lo sviluppo sostenibile dell’aeroporto al 2046 presentato da Aeroporti di Roma. In una nota congiunta, Airport Handling, AviaPartner e Aviation Services sottolineano come la partnership con il gestore costituisca “un volano di qualità, sicurezza, sviluppo occupazionale e stabilità sociale, elementi che, nel loro insieme, rappresentano fattori-chiave per un eccellente livello di servizio al cliente e per il posizionamento competitivo dell’hub”. Secondo le tre aziende che operano sullo scalo, «l’aumento di capacità previsto dal piano è essenziale per rispondere alla crescita del traffico aereo su Roma e l’Italia«, già oggi «nettamente superiore a quello di molti altri Paesi europei«. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: ‘Caso’ Leao, Allegri ha il pieno sostegno del Milan. La società è convinta che …

Leggi anche: Pieno sostegno dell’Italia a Kiev. Via libera al nuovo pacchetto di aiuti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Handling di Fiumicino: investimenti ed occupazione spingono il piano - Fiumicino —Airport Handling, AviaPartner ed Aviation Services — hanno manifestato oggi il pieno sostegno al Masterplan per lo sviluppo sostenibile del ... avionews.it