Aeroporto di Fiumicino le società di handling | Pieno sostegno al Masterlplan
Le società di handling di Fiumicino si schierano compatte a sostegno del Masterplan presentato da Aeroporti di Roma, volto a garantire uno sviluppo sostenibile dell’aeroporto fino al 2046. Un impegno condiviso che sottolinea la volontà di valorizzare l’efficienza e la sostenibilità della piattaforma aeroportuale, assicurando un futuro all’altezza delle sfide del settore.
Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Le società di handling attive all’aeroporto di Roma- Fiumicino hanno espress o pieno sostegno al Masterplan per lo sviluppo sostenibile dell’aeroporto al 2046 presentato da Aeroporti di Roma. In una nota congiunta, Airport Handling, AviaPartner e Aviation Services sottolineano come la partnership con il gestore costituisca “un volano di qualità, sicurezza, sviluppo occupazionale e stabilità sociale, elementi che, nel loro insieme, rappresentano fattori-chiave per un eccellente livello di servizio al cliente e per il posizionamento competitivo dell’hub”. Secondo le tre aziende che operano sullo scalo, «l’aumento di capacità previsto dal piano è essenziale per rispondere alla crescita del traffico aereo su Roma e l’Italia«, già oggi «nettamente superiore a quello di molti altri Paesi europei«. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
