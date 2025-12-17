L’atteso match tra AEK Atene e Universitatea Craiova, valido per la Conference League, si disputerà il 18 dicembre 2025 alle ore 21:00. La squadra di Nikolic punta a consolidare la sua posizione nel torneo, cercando di chiudere il discorso qualificazione. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida.

© Infobetting.com - AEK Atene-Universitatea Craiova (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Se c’è una squadra in gran spolvero su tutti i fronti quella è l’AEK Atene di Nikolic che vuole chiudere quest’oggi il discorso qualificazione in Conference League nella sfida contro l’Universitatea Craiova. Il dikefalo ha di fatto svoltato la sua stagione prima con il colpaccio di Firenze e poi vincendo il derby contro il Panathinaikos. Sono 8 le vittorie consecutive dei kitrinomavri che vincendo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Universitatea Craiova-Mainz 05 (Conference League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici, convocati

Leggi anche: Universitatea Craiova-Mainz 05 (Conference League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

AEK Atena - U Craiova, MECIUL SAPTAMANII pentru fotbalul romanesc. TOATE CALCULELE CALIFICARII

Pronostico AEK Athens FC vs Universitatea Craiova – 18 Dicembre 2025 - Alle 21:00 del 18 Dicembre 2025 l’OPAP Arena ospiterà una sfida cruciale della UEFA Europa Conference League: AEK Athens FC contro Universitatea Craiova. news-sports.it