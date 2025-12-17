Adriatico il nuovo brano del rapper pescarese Cole Kooper
Cole Kooper torna a sorprendere con “Adriatico”, un brano che unisce passione per il calcio e talento creativo. Girato nello stadio di Pescara, il video sta conquistando il pubblico online, dimostrando ancora una volta la capacità dell’artista di unire musica e atmosfere autentiche della sua terra. Un’ulteriore testimonianza del suo stile originale e coinvolgente.
Cole Kooper lancia “Adriatico”, un nuovo brano su calcio e creatività del rapper pescarese. Il video è stato rilasciato sulle piattaforme da pochi giorni, girato all’interno dello stadio di Pescara, e sta ottenendo migliaia di visualizzazioni su Instagram e YouTube.“Adriatico” è un prodotto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
