Adriatico il nuovo brano del rapper pescarese Cole Kooper

Cole Kooper torna a sorprendere con “Adriatico”, un brano che unisce passione per il calcio e talento creativo. Girato nello stadio di Pescara, il video sta conquistando il pubblico online, dimostrando ancora una volta la capacità dell’artista di unire musica e atmosfere autentiche della sua terra. Un’ulteriore testimonianza del suo stile originale e coinvolgente.

