Adesione alla fondazione Gazzetta amministrativa stop in Consiglio | Scelta politica promotore vicino a Meloni

L'opposizione in Consiglio ha bloccato la proposta di adesione del Comune alla fondazione Gazzetta amministrativa, accusando una scelta politica e sottolineando la vicinanza del promotore a Meloni. La decisione evidenzia tensioni e divergenze tra le forze politiche su questioni di supporto e aggiornamento in diritto amministrativo.

