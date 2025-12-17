Adesione alla fondazione Gazzetta amministrativa stop in Consiglio | Scelta politica promotore vicino a Meloni

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'opposizione in Consiglio ha bloccato la proposta di adesione del Comune alla fondazione Gazzetta amministrativa, accusando una scelta politica e sottolineando la vicinanza del promotore a Meloni. La decisione evidenzia tensioni e divergenze tra le forze politiche su questioni di supporto e aggiornamento in diritto amministrativo.

Immagine generica

L'opposizione in Consiglio impone lo stop alla delibera con cui l'amministrazione propone l'adesione del Comune alla fondazione Gazzetta amministrativa (Gari), organismo che offre servizi di supporto e aggiornamento in materia di diritto amministrativo. La delibera, che comporta un impegno di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Carraia, stop al servizio scuolabus: "Scelta politica e non tecnica"

Leggi anche: Politica | Toscana, lunedì 10 novembre il primo Consiglio regionale. Giani: "Sarà il giorno della giunta"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Teramo. La Provincia aderisce alla fondazione G.A.R.I.

Video Teramo. La Provincia aderisce alla fondazione G.A.R.I.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.