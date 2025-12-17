Adesione alla fondazione Gazzetta amministrativa stop in Consiglio | Scelta politica promotore vicino a Meloni
L'opposizione in Consiglio ha bloccato la proposta di adesione del Comune alla fondazione Gazzetta amministrativa, accusando una scelta politica e sottolineando la vicinanza del promotore a Meloni. La decisione evidenzia tensioni e divergenze tra le forze politiche su questioni di supporto e aggiornamento in diritto amministrativo.
L'opposizione in Consiglio impone lo stop alla delibera con cui l'amministrazione propone l'adesione del Comune alla fondazione Gazzetta amministrativa (Gari), organismo che offre servizi di supporto e aggiornamento in materia di diritto amministrativo. La delibera, che comporta un impegno di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
