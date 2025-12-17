Adelfia si prepara alla 2ª festa dello sport Mirko Di Maso

Adelfia si appresta a vivere la seconda edizione della Festa dello Sport “Mirko Di Maso”, un evento che unisce comunità, passione e ricordo. Nato dall’affetto degli amici di Mirko, questa manifestazione celebra i valori dello sport e l’importanza di stare insieme, rendendo omaggio a una persona speciale attraverso momenti di gioia e condivisione.

Ad Adelfia torna la Festa dello Sport "Mirko Di Maso", giunta alla sua seconda edizione. Un evento nato dal cuore degli amici di Mirko per ricordarlo nel modo che più lo rappresentava: con lo sport, la gioia e lo stare insieme. Mirko Di Maso perse la vita tragicamente la sera del 23 agosto 2023.

