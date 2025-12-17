Addizionale Irpef 2026 accordo con i sindacati | ecco chi non dovrà pagarla

La Regione Lazio ha annunciato un investimento di oltre 200 milioni di euro nel bilancio 2026-2028 per sostenere i redditi e il lavoro, con un focus sul prossimo addizionale Irpef 2026. Un accordo con i sindacati garantisce che alcune categorie non saranno soggette a questa imposta, offrendo sollievo a molte famiglie e lavoratori. Ecco le principali novità e chi beneficerà di questa misura.

La Regione Lazio ha stanziato oltre 200 milioni di euro del bilancio previsionale 2026-2028 a sostegno dei redditi e del lavoro. Una decisione che, insieme all'accordo siglato con Cgil, Cisl e Uil, permetterà di confermare anche per il 2026 l'esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

