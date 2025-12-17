Addio immediato con il Napoli? Azzurro chiesto in prestito | destinazione inaspettata

Il Napoli si prepara a vivere un momento cruciale con la Supercoppa Italiana alle porte. Mentre l'attenzione è rivolta alla sfida contro il Milan, si fanno strada anche voci di mercato e cambiamenti inaspettati. Un addio immediato o un prestito può rivoluzionare la rosa azzurra, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di sviluppi sorprendenti. La partita si avvicina, ma il futuro della squadra potrebbe riservare sorprese ancora più grandi.

In casa Napoli c'è grande attesa per quanto riguarda la Supercoppa Italiana: tra poco meno di ventiquattro ore ci sarà il fischio d'inizio della sfida contro il Milan, che vale per la semifinale della competizione in questione. L'obiettivo della squadra allenata dal tecnico Antonio Conte è di ben figurare, considerando che c'è a disposizione un trofeo da aggiungere alla bacheca. Intanto, tengono banco anche le varie voci legate al calciomercato: uno dei nomi particolarmente chiacchierato in queste ore è quello di Lorenzo Lucca: quest'ultimo non ha convinto in pieno nel corso di questi mesi, motivo per cui c'è chi non esclude un possibile prestito già da gennaio.

