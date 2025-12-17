Il Napoli si prepara a vivere un momento cruciale con la Supercoppa Italiana alle porte. Mentre si avvicina il fischio d’inizio, i tifosi sono in trepidante attesa, consci dell’importanza di questa sfida contro il Milan. Intanto, circolano voci di un possibile addio immediato di un giocatore azzurro, con destinazioni inaspettate e prestiti sorprendenti. La tensione è alle stelle, tra speranze e sorprese, nel mondo partenopeo.

© Spazionapoli.it - Addio immediato al Napoli? Azzurro chiesto in prestito: destinazione inaspettata

In casa Napoli c’è grande attesa per quanto riguarda la Supercoppa Italiana: tra poco meno di ventiquattro ore ci sarà il fischio d’inizio della sfida contro il Milan, che vale per la semifinale della competizione in questione. L’obiettivo della squadra allenata dal tecnico Antonio Conte è di ben figurare, considerando che c’è a disposizione un trofeo da aggiungere alla bacheca. Intanto, tengono banco anche le varie voci legate al calciomercato: uno dei nomi particolarmente chiacchierato in queste ore è quello di Lorenzo Lucca: quest’ultimo non ha convinto in pieno nel corso di questi mesi, motivo per cui c’è chi non esclude un possibile prestito già da gennaio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche: Addio immediato con il Napoli? Azzurro chiesto in prestito: destinazione inaspettata

Leggi anche: Napoli, la nuova vita di Zinedin Machach dopo l’addio al club azzurro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Da quando Conte ha preso una certa decisione, nessuno in Serie A ha subito meno tiri in porta del Napoli; Clamoroso Napoli, annuncio shock su Conte: riguarda il suo futuro!; Report da Castel Volturno: cosa ha fatto oggi Conte per Udinese-Napoli.

Spalletti sull'addio al Napoli: "Lasciai il club per De Laurentiis: aveva preso il sopravvento” - Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo addio al Napoli dopo la vittoria dello scudetto nel 2023. napoli.repubblica.it

Calciomercato Napoli, ufficiale Osimhen al Galatasaray: agli azzurri 75 milioni più bonus - Una telenovela iniziata nell'estate del 2024, conclusa solo in queste ore con l'ufficialità dell'addio di Victor Osimhen che, da oggi, non è più un calciatore del Napoli. ilmattino.it

Lucca Napoli, addio a gennaio? I partenopei stanno valutando una possibilità. C’è, però, un ostacolo da tenere in considerazione. Le ultime sull’attaccante - Ma prima i partenopei dovranno esercitare il diritto di riscatto Lo spazio è poco, l’incisività latita e l’ombra del rientro di ... calcionews24.com