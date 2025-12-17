Addio Alberto | In prima linea per gli altri

Alberto Esposti, conosciuto per il suo impegno nel sociale e nel volontariato, lascia un ricordo indelebile tra amici e comunità. La sua dedizione nel mettere gli altri al primo posto ha caratterizzato una vita dedicata al salvataggio e all’aiuto. Un esempio di altruismo e generosità, Alberto ha lasciato un’eredità di solidarietà e impegno civico.

Una vita trascorsa a salvare vite. Così gli amici e chi lo ha conosciuto ricordano Alberto Esposti (nella foto), impegnato nel sociale e nel volontariato. Con la divisa da soccorritore, il 50enne conosciutissimo su tutto il territorio guidava l'ambulanza della Croce Bianca di Binasco da diversi anni e le persone che ha aiutato lo ricordano come "un'anima buona, generoso, sempre gentile". Esposti era attivo anche nelle associazioni sportive, come l'Asd Giussago Calcio, e nella politica, come consigliere comunale a Lacchiarella: "Abbiamo perso un amico, un fratello, un compagno di tanti momenti vissuti insieme - ha espresso il Comune che ha esposto la bandiera a mezz'asta a lutto -.

