Addio al Carlì l’ultimo vero bergamino

L'articolo rende omaggio a Carlì, l'ultimo autentico bergamino della Bergamasca. Figura rappresentativa di un mestiere e di un modo di vivere legati alle tradizioni rurali, la sua scomparsa segna la fine di un’epoca fatta di allevamento e pastorizia, testimonianze di un patrimonio culturale ormai perduto.

Era considerato l’ultimo vero "bergamino" della Bergamasca, ovvero il custode di antiche tradizioni rurali legate all’allevamento e alla pastorizia, esponente di un mondo antico che è ormai scomparso. La Valle Imagna piange la morte di Carlo Rota, 92 anni, per tutti "Carlì", l’uomo che parlava con le mucche, avvenuta domenica nella sua casa di Locatello. Lascia la moglie Carmela e i quattro figli. I funerali sono stati celebrati ieri. La scomparsa di Carlo Rota segna la fine di un’epoca per la Valle Imagna. "Carlì – lo ricorda Antonio Carminati, direttore del centro Studi Valle Imagna – ha lasciato anche tre vaccherelle, che chiamava ciascuno col proprio nome, e una decina di caprette, addomesticate con le caramelle alla menta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

