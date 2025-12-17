Addio a un mito del cinema e della tv | ha segnato un’epoca il triste annuncio

L'attore statunitense Gil Gerard, noto per il ruolo del capitano William “Buck” Rogers nella celebre serie di fantascienza, è venuto a mancare all’età di 82 anni. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del cinema e della televisione, diventando un’icona per generazioni di appassionati.

L'attore statunitense Gil Gerard, celebre per aver interpretato il capitano William "Buck" Rogers nella serie cult di fantascienza Buck Rogers, è morto domenica 14 dicembre all'età di 82 anni. A dare l'annuncio è stata la moglie Janet, attraverso un messaggio sui social ripreso da The Hollywood Reporter. L'attore viveva in Georgia e combatteva da tempo contro "una forma rara e aggressiva di cancro ", ha spiegato la donna. Nato a Little Rock, Arkansas, il 23 gennaio 1943, Gil Gerard – all'anagrafe Gilbert Cyril Gerard – lasciò presto lo Stato natale per inseguire il sogno di Hollywood. Dopo il trasferimento a New York, studiò recitazione mantenendosi lavorando come tassista nelle ore notturne.

