Addio a Michele per tutti u Paonnu | il ricordo di un’amicizia sincera

È con grande tristezza che ricordiamo Michele, affettuosamente conosciuto come “u Paonnu”. Un uomo di grande umanità, cresciuto nella semplicità e nel rispetto autentico degli altri. La sua presenza rimarrà impressa nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, lasciando un ricordo di amicizia sincera e genuina. La sua mancanza si farà sentire, ma il suo spirito continuerà a vivere nei ricordi di chi l’ha amato.

© Laprimapagina.it - Addio a Michele, per tutti "u Paonnu": il ricordo di un'amicizia sincera Si è spento Michele, noto a tutti come "u Paonnu", uomo cresciuto nella semplicità e nel rispetto del prossimo. Commerciante stimato e amico leale, Michele ha lasciato un segno profondo nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. "Ho avuto modo di conoscerlo da ragazzo – racconta un suo caro amico – e insieme abbiamo condiviso momenti di gioia e di convivialità. Ricordo una semplice, vera e sincera amicizia". La comunità si stringe oggi attorno al ricordo di Michele, augurandogli un ultimo viaggio sereno nell'Ade. "Ciao Michele, ovunque tu vada", conclude il ricordo di chi lo ha conosciuto.

