Addio a Gil Gerard il capitano Buck Rogers della serie cult

L'attore Gil Gerard, celebre per il ruolo di Buck Rogers nella serie televisiva degli anni Ottanta, è scomparso. La sua interpretazione ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, rendendolo un'icona della fantascienza televisiva.

© Quotidiano.net - Addio a Gil Gerard, il capitano Buck Rogers della serie cult Roma, 17 dicembre 2025 - Gil Gerard, l'attore che interpretava il capitano William 'Buck' Rogers nella serie televisiva anni '80 "Buck Rogers", è morto. Il protagonista della serie cult di fantascienza si è arreso a "una forma rara e aggressiva di cancro" contro cui combatteva da tempo nel suo ritiro in Georgia il 14 dicembre all’età di 82 anni. La notizia è stata data dalla moglie Janet sui social e ripresa dal "The Hollywood Reporter". Gerard deve la notorietà alla serie tv trasmessa dalla Nbc dal 1979 al 1981 con il titolo originale "Buck Rogers in the 25th Century", costruita sul successo del film "Capitan Rogers nel 25º secolo", uscito nei cinema Usa nel 30 marzo 1979. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Calcio serie C, la rivoluzione in casa Grifo potrebbe non essere finita: Meluso verso l'addio? Leggi anche: Basket serie B | Pielle-Campanella è addio, il coach rescinde il contratto e firma per San Vendemiano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Addio a Gil Gerard, il capitano Buck Rogers della serie cult - Noto al grande pubblico per la serie tv di fantascienza trasmessa negli anni ‘80 Roma, 17 dicembre 2025 - quotidiano.net

